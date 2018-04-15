Швейцарская лаборатория опровергла слова Лаврова о отравлении Скрипаля с помощью вещества «BZ»

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Швейцарская лаборатория «Spiez», на которую сослался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявляя, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили химическим веществом «BZ», сообщила, что не сомневается в выводах своих коллег о применении вещества «Новичок» в отравлении бывшего двойного агента.

Об этом сообщает «Громадське ТВ» со ссылкой на заявление центра радиологического и химико-биологического анализа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров настаивал, что, по информации исследовательского центра в Швейцарии, при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей использовали вещество «BZ», которое состояло на вооружении в США и Великобритании.

Сам исследовательский центр имеет совершенно другую позицию.

«У нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировал «Новичок», - сообщают в «Spiez».

“Портон-Даун”, как и “Spiez”, является аккредитованной лабораторией Организации по запрещению химического оружия («ОЗХО»), напомнили представители швейцарского центра.

«Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», - говорится в сообщении.

 

В то же время в лаборатории «Spiez» подчеркнули, что официально комментировать заявление Лаврова может только «ОЗХО».

Напомним, что в российском посольстве заявили, что яд «Новичок» можно создать в любой современной химлаборатории.

 

Євген Трофімов

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