Швейцарская лаборатория опровергла слова Лаврова о отравлении Скрипаля с помощью вещества «BZ»

Швейцарская лаборатория «Spiez», на которую сослался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявляя, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили химическим веществом «BZ», сообщила, что не сомневается в выводах своих коллег о применении вещества «Новичок» в отравлении бывшего двойного агента.

Об этом сообщает «Громадське ТВ» со ссылкой на заявление центра радиологического и химико-биологического анализа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров настаивал, что, по информации исследовательского центра в Швейцарии, при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей использовали вещество «BZ», которое состояло на вооружении в США и Великобритании.

Сам исследовательский центр имеет совершенно другую позицию.

«У нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировал «Новичок», - сообщают в «Spiez».

“Портон-Даун”, как и “Spiez”, является аккредитованной лабораторией Организации по запрещению химического оружия («ОЗХО»), напомнили представители швейцарского центра.

«Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», - говорится в сообщении.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP — Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.

В то же время в лаборатории «Spiez» подчеркнули, что официально комментировать заявление Лаврова может только «ОЗХО».

Напомним, что в российском посольстве заявили, что яд «Новичок» можно создать в любой современной химлаборатории.