Нардеп Ильюк рассказал, почему еще не все николаевцы получили бесплатные индивидуальные газовые счетчики

Артем Ильюк Народный депутат Украины, глава Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк обратился к мэру Николаева Александру Сенкевичу и депутатам Николаевского городского совета с просьбой как можно скорее вынести на сессию вопрос возврата из бюджета города на счета Департамента ЖКХ почти 10 миллионов гривен. Эти деньги предназначены для установки бесплатных индивидуальных газовых счетчиков для жителей Ингульского и Корабельного районов города.

Об этом сообщают в пресс-службе народного депутата.

В 2017 году распоряжениями Кабинета министров Украины в бюджет Николаева из государственного бюджета были перечислены 11,3 миллиона гривен на установку индивидуальных газовых счетчиков для жителей Ингульского и Корабельного районов. За прошлый год Департамент ЖКХ Николаевского горсовета освоил лишь 1,5 миллиона гривен. С января 2018 года неиспользованные средства из выделенной субвенции из бюджета Николаева должны были вернуться в бюджет Департамента ЖКХ, чтобы продолжить установку бесплатных индивидуальных газовых счетчиков для жителей двух районов.

Однако ни на одной из прошедших сессий горсовета этот вопрос поднят не был. В январе 2018 года народный депутат Украины Артем Ильюк обратился к временно исполняющей обязанности Николаевского городского головы – секретарю горсовета Татьяне Казаковой с просьбой как можно скорее вынести на сессию горсовета предложение о возврате почти 10 миллионов гривен субвенции в Департамент ЖКХ. В феврале Татьяна Казакова пообещала, что этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии Николаевского горсовета. В очередной раз просьба нардепа была проигнорирована. После этого последовало обращение к каждому депутату Николаевского горсовета с просьбой вынести этот вопрос на сессию и поддержать его. Но за два месяца ни на одной из сессий вопрос так и не был рассмотрен. Народный депутат Артем Ильюк рассказал, что многие жители переживают насчет установки счетчиков и не понимают, почему их не устанавливают:

– В мою общественную приемную приходит очень много обращений от горожан по вопросу установки индивидуальных газовых счетчиков. Сегодня существует большая проблема – бездеятельность Николаевского городского совета. Я объясню, в чем она заключается. Я как депутат, представляющий Ингульский и Корабельный районы Николаева в Верховной Раде Украины, добился выделения государственной субвенции на установку индивидуальных газовых счетчиков для своего округа. Была проведена колоссальная работа: мы все отработали с жильцами домов, с Департаментом ЖКХ, с газовой службой для того, чтобы все соединить, потому что это впервые в истории Николаева и Николаевской области, что действительно большая субвенция заходит на благое дело, которое поможет людям экономить свои деньги.

- Сейчас ситуация такова, что из-за бездеятельности городского совета, из-за того, что депутаты не выносят этот вопрос на сессию и не голосуют – он просто завис, и 10 миллионов гривен сегодня находятся в городе, но не могут работать. Всего лишь одно голосование депутатов городского совета – «дать добро» на перевод этих денег в Департамент ЖКХ может изменить эту ситуацию. Я направлял письма каждому депутату горсовета, где просил поддержать на очередной сессии этот важный для николаевцев вопрос, ведь все тендеры отработаны, подрядчики определены, и счетчики начнут с завтрашнего же дня устанавливаться, как только будет позитивное решение сессии. Но это не делается по определенным причинам: либо это специально вставляют палки в колеса, потому что я сегодня единственный депутат от оппозиции, который представляет Николаевскую область в Верховной Раде, либо от того, что этот депутатский корпус исчерпал себя и его надо распустить.

Парламентарий отметил, что после восстановления Александра Сенкевича в должности Николаевского городского головы, он должен поспособствовать скорейшему решению этого вопроса:

– Сейчас суд восстановил в должности мэра Александра Сенкевича. Я уверен, что он сделает все возможное для того, чтобы вопрос по счетчикам был вынесен на сессию городского совета. Пользуясь случаем, я обращаюсь к нему, чтобы он это сделал и тысячи людей получили долгожданный и необходимый индивидуальный газовый счетчик, потому что оплата по подомовым в разы превышает человеческие возможности любого пенсионера да и любого человека в николаевской семье в принципе. Это серьезная ситуация, которая сложилась, и я рад, что мы вместе с жителями отстояли вопрос, и теперь Верховная Рада приняла решение, чтобы подомовые счетчики, которые нам пытались навязать, устанавливались только с разрешения жильцов дома. Это для нас большая победа.

- Мы продлили программу до начала 2021 года, где индивидуальные счетчики будут устанавливаться бесплатно и это очень важно. Люди не должны давать никому ни одной копейки, потому что многие мошенники этим пользуются и 10 миллионов, которые я привел в Николаев для установки счетчиков жителям моего округа, должны быть направлены в ближайшее время на эти нужды, чтобы мы до холодов успели установить их в более чем трех тысячах квартир, чтобы люди не переплачивали.

Народный депутат Артем Ильюк заявил, что будет до конца отстаивать интересы жителей его округов: