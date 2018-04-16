На Николаевскую верфь SMG зашли для ремонта два сухогруза

На Николаевскую верфь компании Smart Maritime Group для выполнения ремонтных работ зашли два сухогруза «река-море» типа «Волжский» - «Leonid Khotkin» и «Boris Pevkin» (флаг – Коморские острова).

Об этом сообщается на сайте компании.

На двух судах запланированы корпусные работы с заменой в общей сложности 100 тонн металла, ремонт донно-бортовой арматуры, винто-рулевых комплексов, очистка и окраска. По результатам дефектации объемы работ по замене металла могут возрасти.

Ремонт судов будет производиться на поточно-позиционной линии верфи, куда их заведут с помощью плавучего дока. Предварительно согласованный с заказчиком срок выполнения ремонтных работ – два месяца.

Справка:

Смарт Меритайм Групп (SMG) – крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

Консолидированная выручка подразделений SMG в 2017 году составила 317 млн. грн.

В настоящее время зарплата в холдинге за полный отработанный месяц составляет от 8 тыс. до 26 тысяч грн. в зависимости от специальности и разряда.

SMG приглашает на свои верфи в Николаеве и Херсоне сборщиков и сварщиков, а также проводит обучение по профессиям сборщик и сварщик. Телефон для справок 0-800-600-400. Звонок бесплатный.