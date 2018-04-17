«Победители судьбы», - в Николаеве воплотили в жизнь социальный проект для особенных детей и их мам

В Николаеве состоялась премьера документальной постановки «неСпектакль», где главные роли исполнили особенные дети и их родители.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «МСП Ника-Тера».

Мероприятие проходило в рамках масштабного социального проекта «Победители судьбы: театр для особенных», организаторами которого стали общественные организации «Диалог» и «Усмішка дитини», а также Центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью «Мария». Общими усилиями родителей, детей, волонтёров, общественников, людей искусства дети с инвалидностью и их родители открылись и почувствовали себя актёрами. «НеСпектакль» увидели не только зрители Николаева, но и зрители фестиваля в Одессе «Под крылом ангела», благодаря поддержке неравнодушных организаций, таких как ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера», а также клуб «Ротари».

- Проект нам даёт поверить в свои силы, в свою красоту, в свою лёгкость, - рассказала мама особенного ребёнка Наталья Колесниченко.- Это также возможность заявить о себе, что мы такие же люди, пусть особенный ребёнок, но мы такие же полноценные члены общества, как все остальные и имеем такие же права.

Постановка базировалась на искренности, душевности и открытости. Каждая мама поделилась своей историей, в которой присутствуют не только печаль и переживания, но в то же время радость, сила, вера и главное – любовь.

- Они действительно победители судьбы, - поделилась режиссёр проекта Лариса Калинина. - Проекту всего два месяца, а мы видим, какой произошёл прогресс. За это время мамы стали другими – они сменили причёски, стали более уверенными в себе. Ту цель, которую мы ставили перед собой, мы достигли. Я говорила детям и родителям: вас не должны жалеть, а вами должны гордиться и восхищаться.

Каждый номер и выход особенного ребёнка был наполнен трепетом и старанием. В зале царила атмосфера добра и восхищения. Юные актёры и их мамы смогли донести зрителю то важное и особенное, что есть внутри них – любовь и силу. С такой атмосферой юные актёры отправились 12 апреля на одесский фестиваль для особенных детей «Под крылом ангела» и получили похвалу от главных организаторов.