«Победители судьбы», - в Николаеве воплотили в жизнь социальный проект для особенных детей и их мам

В Николаеве состоялась премьера документальной постановки «неСпектакль», где главные роли исполнили особенные дети и их родители.
Об этом сообщили в пресс-службе ООО «МСП Ника-Тера».
Мероприятие проходило в рамках масштабного социального проекта «Победители судьбы: театр для особенных», организаторами которого стали общественные организации «Диалог» и «Усмішка дитини», а также Центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью «Мария». Общими усилиями родителей, детей, волонтёров, общественников, людей искусства дети с инвалидностью и их родители открылись и почувствовали себя актёрами. «НеСпектакль» увидели не только зрители Николаева, но и зрители фестиваля в Одессе «Под крылом ангела», благодаря поддержке неравнодушных организаций, таких как ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера», а также клуб «Ротари».
- Проект нам даёт поверить в свои силы, в свою красоту, в свою лёгкость, - рассказала мама особенного ребёнка Наталья Колесниченко.- Это также возможность заявить о себе, что мы такие же люди, пусть особенный ребёнок, но мы такие же полноценные члены общества, как все остальные и имеем такие же права.
Постановка базировалась на искренности, душевности и открытости. Каждая мама поделилась своей историей, в которой присутствуют не только печаль и переживания, но в то же время радость, сила, вера и главное – любовь.
- Они действительно победители судьбы, - поделилась режиссёр проекта Лариса Калинина. - Проекту всего два месяца, а мы видим, какой произошёл прогресс. За это время мамы стали другими – они сменили причёски, стали более уверенными в себе. Ту цель, которую мы ставили перед собой, мы достигли. Я говорила детям и родителям: вас не должны жалеть, а вами должны гордиться и восхищаться.
Каждый номер и выход особенного ребёнка был наполнен трепетом и старанием. В зале царила атмосфера добра и восхищения. Юные актёры и их мамы смогли донести зрителю то важное и особенное, что есть внутри них – любовь и силу. С такой атмосферой юные актёры отправились 12 апреля на одесский фестиваль для особенных детей «Под крылом ангела» и получили похвалу от главных организаторов.
- Порт «Ника-Тера» познакомился с общественной организацией «Усмішка дитини» ещё в октябре прошлого года, когда по их просьбе мы организовали экскурсию по нашему предприятию для особенных детей и их родителей, - рассказала пресс-секретарь ООО «МСП Ника-Тера» Лидия Василькова. – Очень приятно видеть деток и мам в красивых платьях и костюмах, уверенных в себе и таких счастливых – они пример для многих. Наш порт с удовольствием осуществил желание этих сильных и особенных детей и их родителей поехать на фестиваль в Одессу, показать себя и вдохновиться на следующие проекты. Мы и дальше будем продолжать поддерживать подобные инициативы.