Сырьевые трейдеры Японии попросили прекратить отгрузку сырья «Русалом» из-за санкций США

Во вторник 17 апреля, крупнейшие японские сырьевые трейдеры попросили «Русал» прекратить отгрузку алюминия и другой продукции после того, как российская компания попала под санкции США.

Об этом сообщает российское «ТАСС» со ссылкой на «Reuters».

Под введенные 6 апреля санкции попал и российский бизнесмен Олег Дерипаска, который является президентом «Русала». Отметим, что компания «Русал» владеет «Николаевским глиноземным заводом».

«Мы попросили «Русал» прекратить отгрузку алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку мы не можем производить оплату по ним в долларах США, и мы не хотим рисковать стать вторичной целью для санкций Соединенных Штатов», - приводит агентство слова источника в одной из трейдинговых компаний.

Другой источник подтвердил Reuters, что просьба «Русалу» остановить поставки связана именно с санкционными рисками.

В компании «Русал» отказались от комментариев агентству, также обсуждать тему не стали и крупнейшие клиенты «Русала» в Японии - концерны Mitsubishi, Marubeni и Mitsui.

Согласно данным Японской алюминиевой ассоциации, страна закупает около 300 тыс. т алюминия в России, что составляет около 16% от общего объема импорта этого металла.

Напомним, что акции российской компании владельца «НГЗ» Дерипаски продолжили падение.