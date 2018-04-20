Школьники Корабельного района посоревновались за звание лучших юных спасателей

В Николаеве состоялся районный этап 24-го Всеукраинского фестиваля дружин юных пожарных-спасателей среди 13 учебных заведений Корабельного района при поддержке администрации Корабельного района и ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера».

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры».

Ежегодно фестиваль проводится с целью популяризации правил безопасного поведения в различных жизненных и чрезвычайных ситуациях, повышения интереса детей к профессии пожарного и спасателя, а также пропаганды здорового и активного образа жизни. На сцене школьники перевоплощались и в спасателей, и в пожарных, и в огонь, и в воду, чтобы оригинально показать свою подготовку, а также напомнить всем правила безопасности в жизни человека.

Каждая команда состояла из 6 человек и должна была показать своё домашнее задание на тему «Безопасный образ жизни – дорога в счастливое будущее» в течение десяти минут, обязательно при этом используя творческий подход. Поэтому ребята на сцене и пели, и танцевали, и шутили, и поучали, и акцентировали внимание на реальных последствиях халатного отношения к правилам пожарной безопасности.

Жюри оценивало десятиминутное выступление каждой из команд по таким критериям: мастерство исполнения, соответствие жанра, раскрытие темы, взаимосвязь с аудиторией, оригинальность сценария. Кроме этого, были отдельно оценены плакаты социальной рекламы в рамках заданной темы фестиваля.

Морской порт «Ника-Тера» стал не только спонсором мероприятия, но и зрителем, членом жюри и получил важную миссию вручить подарки юным участникам фестиваля.

- Наш порт с удовольствием уже не первый год поддерживает данную инициативу для детей и молодёжи, - поделился специалист по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям ООО «МСП Ника-Тера» Николай Якубович. - Знания пожарной безопасности необходимы в любом возрасте и нужно всегда о них помнить. А в такой игровой форме, всем известно, что материал запоминается всегда легче. В свою очередь, мы будем продолжать поддерживать подобные мероприятия.

Первое место среди 13 школ Корабельного района заняли одни из самых ярких и уверенных в себе ребят – команда школы №47, которые получили почётный билет для участия в областном туре фестиваля. Второй стала не менее яркая команда школы №54, а третье место разделили команды школ №43 и №48.