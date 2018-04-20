«Николаевводоканал» купил два трактора за средства, которые платят потребители

На ГКП «Николаевводоканал» 19 апреля доставили два новых трактора фирмы JCB. Техника приобретена в рамках инвестиционной программы за счет амортизационных отчислений, входящих в состав тарифа.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

Новые трактора Старая техника предприятия

Сейчас автопарк предприятия изношен почти на 90%, а это означает очень высокую стоимость обслуживания и отсутствие деталей для ремонта. А от техники напрямую зависит скорость и качество выполнения аварийно-ремонтных работ.

«Трактора фирмы JCB уже зарекомендовали себя на украинском рынке как надежная и долговечная техника. Этот производитель считается одним из лучших в мире. Тем более в автопарке ГКП «Николаевводоканал» уже работает один трактор фирмы, и время подтвердило репутацию производителя. Сейчас трактористы предприятия проходят обучение работе на новой технике, а затем после оформления всех документов новые трактора приступят к работе».

«ГКП «Николаевводоканал» благодарит николаевцев, которые вовремя платят за потребленные услуги. Именно благодаря вам мы имеем возможность поддерживать работу предприятия и улучшать качество предоставления услуг», - сообщили на предприятии.

Напомним, ранее на «Николаевводоканале» показали, как очищают воду.