Николаевский ансамбль танца «Дивертисмент» отметил свой 30-летний юбилей

В Николаеве при поддержке депутата Николаевского областного совета, главы партии «Наш Край» на Николаевщине Юрия Кормышкина состоялся бенефис «Народного художественного коллектива» ансамбля классического танца «Дивертисмент», приуроченный 30-летнему юбилею творческого коллектива.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевской организации партии «Наш край».

Свое становление танцевальный коллектив начал в 80-х гг. прошлого столетия. Вдохновителем рождения стала руководитель коллектива Татьяна Юрьевна Смикова, которая отдала танцу всю свою жизнь.

- В нашем коллективе занимаются все дети. Мы не делаем отбор. Танец принадлежит всем и это искусство необходимо не делить на параметры, а помогать юным дарованиям становиться звездами. Сегодня наша семья насчитывает практически 300 участников коллектива. А за 30 лет даже трудно сосчитать, - говорит Татьяна Смикова.

Сегодня в ансамбле «Дивертисмент» обучаются воспитанники в возрасте от 4 лет. За 30 лет работы накоплен определенный опыт по привлечению детей к классическому наследию как хореографического, так и музыкального искусства. «Дивертисмент» - один из ведущих творческих коллективов Дворца творчества учащихся города Николаева. Творческий коллектив еще в 1990 году, всего спустя 3 года с момента создания, получил звание «Образцовый художественный коллектив» и подтверждал его в 1994,1998, 2001, 2005 годах. В 2010 году ансамблю «Дивертисмент» было присвоено почетное звание «Народный художественный коллектив».

Как отметила глава исполкома Николаевской областной организации «Наш Край» Ольга Остапчук, поддержка молодежи – это один из тех приоритетов, которые стоят перед руководителем партии на Николаевщине Юрием Кормышкиным и всей командой «Нашего Края».

- Юрий Кормышкин всегда поддерживает талантливых людей. Мы знаем, насколько трудно творческим детям реализовать себя без финансовой поддержки. По поручению Юрия Анатолиевича я пришла поздравить вас с 30-летним юбилеем. 30 лет для человека – это возраст становления, для творческого коллектива – пора достижений и планов. Мы вам желаем вдохновения, реализации творческих проектов и благодарных зрителей. Еще несколько раз по 30, - подчеркнула Ольга Остапчук в поздравительном слове.

Также представитель «Нашего Края» вручила творческому коллективу благодарственное письмо за многолетний труд, высокое профессиональное мастерство, активную творческую деятельность, весомый вклад в развитие культуры города Николаева, воспитание культурной элиты и творческого потенциала города.