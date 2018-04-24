Николаевские портовики провели «генеральную уборку» в Корабельном районе

Ежегодно морской порт «Ника-Тера» следует своей традиции – каждой весной приводит в порядок неухоженные территории и благоустраивает улицы Корабельного района города Николаева и эта весна не стала исключением.

Об этом сообщили в пресс-службе порта.

На протяжении всей недели портовики занимались «генеральной уборкой», в результате чего было высажено 20 деревьев, собрано более 200 мешков мусора, подрезаны сухостои, установлены фирменные скамейки, облагорожена прилегающая к предприятию территория, а также приведён в порядок детский городок «Сказка» в Корабельном районе.

А 21 апреля, в День окружающей среды состоялся завершающий этап уборки – субботник, в котором приняли участие не только рабочие, но и инженерно-технический состав предприятия, а также руководство ООО «МСП Ника-Тера». Так, вооружившись специальным инвентарём, саженцами и хорошим настроением, портовики сделали улицы чище и ухоженнее.

- Для меня это уже второй субботник в порту, и я считаю это хорошей традицией, как для облагораживания и озеленения города, так и для сплочённости коллектива нашей компании, - поделился начальник порта Алим Агакишиев. – Круглый год «Ника-Тера» занимается благоустройством района и города, а весной мы вместе с коллегами своими силами показываем пример, как необходимо относиться к природе и к месту, где ты работаешь и живёшь. Всего порядка 150 сотрудников порта приняло участие в субботнике, чему я очень рад и благодарен каждому за такую активную гражданскую позицию. Ведь у каждого есть или будут дети, а мы должны быть для них примером во всём.

Портовики были задействованы на трёх локациях: часть рабочих убирали мусор, подрезали сухостои по улице Айвазовского и прилегающей лесопосадке, часть чистила и озеленяла детский городок «Сказка», реконструкцию которого «Ника-Тера» провела совсем недавно. Также сотрудники приводили в порядок и прилегающую территорию к Ремонтно-механическому участку ООО «МСП Ника-Тера». Кроме этого, был организован полив деревьев с участием портовой пожарной машины.

Стоит отметить, что ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» целенаправленно и регулярно занимается благоустройством и озеленением Корабельного района. Поэтому, как социально ответственное предприятие, порт будет продолжать работать в этом направлении – впереди в планах ещё много добрых дел и важных мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский порт «Ника-Тера» обработал первый танкер с подсолнечным маслом.