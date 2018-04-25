«Дело рюкзаков»: Суд снял арест с имущества сына Арсена Авакова

Соломенский районный суд Киева окончательно снял арест с имущества сына главы МВД Арсена Авакова.

Соответствующее заявление было опубликовано 17 апреля на сайте учреждения.

Напомним, что в феврале 2016 года было опубликовано видео, где экс-замглавы МВД Чеботарь договаривается с сыном Авакова о закупке рюкзаков для Нацгвардии. Задержание Александра Авакова было зафиксировано на видео и опубликовано 31 октября 2017 года. Тогда ему было предъявлено подозрение по статье 191 УК («Растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»).

Суд отменил арест трех машиномест Александра Авакова на подземной парковке в Киеве. Также снят арест с шестикомнатной квартиры площадью 375 м², а также еще одной квартиры в Харькове.

В сообщении указывается, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Задержание Александра Авакова. Источник: кадр из видеосюжета

Напомним, что 6 апреля НАБУ обнародовало детали расследования дела сына Авакова.