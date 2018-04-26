«Городская власть обязательно должна принять финансовое участие в реставрации шахматного клуба», – глава Николаевского облсовета

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Об этом говорится в сообщении информационного отдела Николаевского областного совета.

Напомним, что в ротонде возле Николаевского шахматного клуба обвалился потолок.

– Я направила письмо в адрес городского головы об участии в софинансировании. Мы сегодня вообще собрались для того, чтобы подытожить осуществленную в этом направлении работу. А также, чтобы публично обратиться к городским властям. Суть вопроса в том, что во многих социальных учреждениях областного подчинения занимаются и их посещают жители Николаева. Я думаю, что мы найдем взаимопонимание. Областной совет не ставит вопрос о передаче. мы говорим о софинансировании реставрации памятника архитектуры, - отметила Виктория Москаленко.

В свою очередь, заместитель председателя облгосадминистрации Александр Кушнир напомнил о принципах децентрализации, по которым вместе со средствами общинам передаются полномочия, также как и содержание объектов социальной сферы.

- Была позиция, в принципе в рамках децентрализации объекты должны передаваться в управление общинами. Потому что у нас децентрализация вышла, пока, на половину. Средства передали, а полномочия остались на областном уровне. Понимая важность данного вопроса и учитывая личное внимание Виктории Викторовны к шахматному клубу мы нашли общий язык. Но, по моему убеждению нельзя держать в центре города памятник архитектуры и не думать о детях, которые там занимаются. Мы решили идти путем софинансирования. Некорректно будет, если город не примет участия в восстановлении памятника, - заявил Александр Кушнир.

Как стало известно, основной проект по реконструкции уже прошел экспертизу и готов к реализации. Внесение изменений за собой потянет корректировки, прохождение повторной экспертизы и тому подобное. При таком течении событий реставрация объекта может начаться только в октябре-ноябре 2018 года. Во-вторых, статус здания, как памятника архитектуры, не позволяет осуществлять любые конструктивные изменения. Поэтому во время совещания участники сошлись на необходимости реализации существующего проекта.

Восстановление шахматного клуба не помешает его посетителям. Сторонники интеллектуального вида спорта будут заниматься в общеобразовательных учебных заведениях.

Напомним, что на реставрацию Николаевского шахматного клуба из бюджета области выделили ₴6 миллионов – всего нужно 14.