Твой шаг к будущей профессии

Весна – это замечательное время года для каждого молодого человека. Особенная она для будущих выпускников школ, которые на пути к своей взрослой жизни пытаются найти себя в профессии, которая дала им возможность реализовать свои способности и амбиции. И вот здесь хочется Вам дать совет. Если Вас интересует перспектива трудоустройства, актуальность профессии, возможность найти свое рабочее место не только в Украине, но и за ее пределами, то Вас ждет один из самых престижных колледжей на Украине – Николаевский базовый медицинский.

По статистике, потребность в медицинских специалистах сегодня остается самой высокой. Диплом медицинской сестры, фельдшера, акушерки – это гарантия всегда иметь работу и продолжать обучение на старших курсах медицинских академий и университетов.

В 2018 году Николаевский базовый медицинский колледж примет на обучение 420 выпускников школ. Они будут осваивать специальности медсестринства, фармации, стоматологии.

Имея базовое общее среднее образование (9 классов), можно получить за 4 года квалификацию фельдшера, медицинской сестры. Для этого необходимо сдать тестовые вступительные экзамены по украинскому языку и биологии.

За 3 года можно стать фармацевтом, сдав тестовые вступительные экзамены по украинскому языку и химии.

А чтобы быть зубным техником, нужно пройти не только экзамен по украинскому языку, но и творческое испытание по лепке и резьбе. С методикой и требованиями проведения этого экзамена вас познакомят на подготовительных консультациях, которые начнутся 9 июля.

На базе полного общего среднего образования вступление на специализацию медицинская сестра и акушерка проводится по сертификатам ВНО (2016,2017, 2018) по украинскому языку и биологии. Для работающих и желающих учиться есть заочная коммерческая форма обучения по специальности фармация. Срок обучения 2 года 5 месяцев.

На все специальности дневной формы обучение может быть как по государственному заказу, так и за средства физических и юридических лиц.

Самые целеустремленные могут продолжить обучение в колледже на медсестринском бакалаврате, в магистратуре Житомирского института медсестринства, стать студентами II курса без сдачи вступительных экзаменов Киевского, Одесского, Запорожского, Винницкого, Львовского, Тернопольского медицинских университетов.

Подробную информацию по вопросам вступления в Николаевский базового медицинского колледжа можно найти в интернете на официальном сайте МБМК.

Лечебные и фармацевтические учреждения Украины ждут квалифицированных специалистов и у Вас есть возможность стать одним из них.