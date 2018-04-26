«Переставят рядом»: В Николаевской «Сказке» демонтировали бесплатную детскую площадку

В Николаеве 26 апреля на территории детского городка «Сказка» начались работы по демонтажу бесплатной детской площадки. Директор парка заверила, что ее не убирают, а переносят на другое место.

Об этом в своем письме в редакцию «Преступности.НЕТ» сообщили обеспокоенные родители.

Они встревожены процессом демонтажа конструкции возле входа в «Сказку» со стороны улицы Лягина.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор детского городка Наталья Дымчишина заверила, что ее переставят рядом, чтобы освободить проход в парк.

- Её разбирают, чтобы переставить рядом. Площадку убирать не будем. Освобождаем просто вход со стороны улицы Лягина, чтобы не загромождать. Потом развернем аттракцион предпринимателя, чтобы люди смогли комфортнее передвигаться. Эта же площадка переносится рядом с обустройством соответствующего покрытия. Поэтому пусть люди не переживают. Мы можем добавлять бесплатные площадки, но никак не убирать, - сообщает Дымчишина.

Напомним, что земельная комиссия Николаевского горсовета перенесла вопрос о строительстве офисного центра возле «Сказки» фирмой экс-депутата.