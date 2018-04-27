«Николаевводоканал» заменил 50 с лишним метров труб, которым «исполнилось» 35 лет

В Николаеве аварийные службы ГКП «Николаевводоканал» заменили участки труб длиной 40 и 14 метров – этим коммуникациям «исполнилось» 34 и 35 лет соответственно.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

В микрорайоне Кульбакино 25 апреля, чтобы ликвидировать аварию, пришлось заменить 40 метров трубы, которая поставляет воду в школу № 44.

«Стальная труба, срок эксплуатации 15 лет, была проложена еще в 1984 году, поэтому о ремонте не было и речи. Пришлось заменить весь участок трубы на новую, пластиковую трубу. Другие водопроводные коммуникации в районе также требуют замены. Стоимость реконструкции водопроводных сетей не входит в тариф. Деньги на реконструкцию – компетенция депутатов городского совета. Всего по городу необходимо заменить 93 километра водопроводных сетей, ориентировочная стоимость работ - 1 миллиард 16 миллионов 148 тысяч гривен», - сообщили в водоканале.

По адресу улица Большая Морская, 24 работники водоканала 24 и 25 апреля для ликвидации утечки заменили 14 метров 35-летней стальной трубы.

«Этот участок от ввода в дом заменили, но новая труба врезается в чугунный трубопровод длиной 400 метров и диаметром 150 мм, который был проложен 40 лет назад. Срок эксплуатации чугунной трубы – 30 лет. Ориентировочная стоимость замены этого участка водопровода – 179 тысяч гривен. Замена трубы проходила бестраншейным способом. То есть новая полиэтиленовая труба вставляется в старую, а старая затем отрезается», - пояснили на предприятии.

Напомним, ранее на «Николаевводоканале» показали, как очищают воду.