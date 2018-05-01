Украинцев могут обязать получать спецразрешение на въезд в ЕС по безвизу

Украинских туристов хотят обязать получать специальное разрешение на въезд по безвизу в страны ЕС.

Об этом передает издание «Inforesist».

Туристы, путешествующие в рамках безвизового режима, должны будут заранее заполнять через Интернет заявление-анкету. Разрешение будет действовать три года или до конца срока действия загранпаспорта, регистрируемого при оформлении заявки.

Отметим, что для того, чтобы вступить в силу, анонсированные изменения должны пройти через Европейский парламент и Совет ЕС.

Напомним, что за два года из Украины на заработки официально уехало семь процентов трудоспособного населения.