В Украине провели успешное испытание усовершенствованного боевого модуля «Дуплет»

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Усовершенствованный боевой модуль «Дуплет», предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания.

Об этом написал на странице в Facebook президент Петр Порошенко.

«»Житомирский бронетанковый завод» значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днем, так и ночью», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Украине успешно завершили госиспытания ракетного комплекса «Ольха».

Роман Свиридов

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