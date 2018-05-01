В Украине провели успешное испытание усовершенствованного боевого модуля «Дуплет»

Усовершенствованный боевой модуль «Дуплет», предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания.
Об этом написал на странице в Facebook президент Петр Порошенко.
«»Житомирский бронетанковый завод» значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днем, так и ночью», – сказано в сообщении.
Напомним, ранее в Украине успешно завершили госиспытания ракетного комплекса «Ольха».