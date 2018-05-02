Истребители Великобритании будут патрулировать пространство над Черным морем

Британские истребители Typhoon присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО и будут патрулировать Черное море.

Об этом сообщает пресс-служба Королевских военно-воздушные силы Великобритании.

Во время церемонии на авиабазе Михаила Когэлничану на юге Румынии ведущие официальные лица НАТО предоставили аккредитацию британским истребителям на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем.

Это позволит истребителям ВВС Великобритании патрулировать небо над Черным морем.

Напомним, что из-за агрессии РФ Литва попросила США разместить в Прибалтике больше ЗРК.