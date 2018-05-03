Технический директор «Николаевводоканала» предложил заменить трубопровод от улицы Лесковой до центральной насосной станции

2 мая в Николаеве технический директор «Николаевводоканала» Василий Тельпис заявил, что менять трубопровод нужно не только по улице Лесковой но и на всем пути к центральной насосной станции.

Об этом он говорил в ходе специализированной техногенно-экологической комиссии.

Василий Тельпис высказал предложение о включении в план аварийных работ расширенную схему ремонта.

- Сейчас речь идет об улице Лесковой. Я хочу просто отметить, что она врезается в улицу Пролетарскую (улице Богородичная, - ПН). До насосной станции там тоже 185 метров. Я считаю, что их нужно тоже заменить и включить в этот же перечень, - отмечает Василий Тельпис.

Напомним, что ранее заявляли, что для устранения аварии требуется около 20 миллионов гривен.

Мэр заявил, что для поставщиков они готовы дать гарантии горсовета но при условии того, что будет согласована отсрочка основного платежа минимум на месяц.

- Если нужно, мы предоставим гарантии горсовета…,- заявил мэр.

Отметим, что в четверг 3 мая исполком поддержал выделение 2 миллионов гривен из николаевского бюджета на ликвидацию аварии по улице Лескова.