«Не понимаю, как можно ходить на работу, когда у тебя все падает на голову»: Омелян подвел итоги визита в Николаев

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подвел итоги своего визита в Николаев 2 мая.

Об этом он сообщил на своей Facebook странице.

Отметим, что 2 мая Омелян провел закрытое совещание с главами РГА и чиновниками в ходе которого сообщил, что в этом году из государственного бюджета выделили 1 миллиард гривен на дороги в Николаевской области.

После совещания Владимир Омелян назначил бывшего телеведущего «ответственным за коммуникацию» по николаевскому аэропорту и назвал директора Николаевского аэропорта Барну «квалифицированным и опытным».

Отметим, что после очередной поездки на железнодорожный вокзал в Николаеве Владимир Омелян остался недоволен его внешним и внутренним видом и сравнил туалет николаевского ж/д вокзала со своим лицом.

В своем отчете о посещении Николаева Владимир Омелян написал, что в Николаевском морском порту дела улучшились после смены руководства.

«В Николаевском порту дела лучше, после смены руководства порта прошлого года и нескольких откровенных разговоров с прессой и без, удалось наладить нормальное взаимодействие между портом и бизнесом, запускают новые проекты развития. Договорились, что не будет никаких кулуарных решений, непонятных указаний и людей-из-ниоткуда: все вопросы обсуждаются за круглым столом с частными стивидорами профессионально и откровенно. Руководство порта несет персональную ответственность за свои действия!», - пишет Омелян.

Министр удивился, что при рекордном финансировании, на Николаевщине нет дорог но сообщил о том, что они с с руководством облгосадминистрации, облсовета, всеми руководителями райсоветов с приглашением народных и местных депутатов отработали механизм, при котором возможен положительный результат.

«Правительство дало рекордное финансирование - более миллиарда гривен на автодороги области в этом году. Деньги есть - дорог нет. Отработали механизм, уверен, результат будет. Дороги - вне политики», - настаивает министр.

Также, Владимир Омелян написал, что раньше у него вера в Николаевский аэропорт была слабой, но свое мнение после визита он поменял.

«Посетил аэродром. Искренне скажу, хотя я и поддерживал Николаев в этом начинании, но вера была слаба, что удастся. Увидел - уверен, взлетает! Попросил своего советника, Игоря Моляра, лично заниматься этим вопросом», - отмечается в публикации.

А вот Николаевский вокзал министра инфраструктуры не удивил.

«Вокзал. Не удивил, к сожалению. Не понимаю, как можно ходить на работу, когда у тебя все падает на голову, и ничего не хотеть изменить. Но, «случилось» чудо, в день моего визита Укрзализныця наконец выделила средства на ремонт и в 2019 Николаев должен получить новый дворец. Город тоже обещает помочь. Важно, чтобы во время реконструкции и ремонта сделали не в традиционном стиле «сам господин склепал», а превратить его в визитку, один из символов города», - пишет министр.

Кроме этого, Владимир Омелян сообщил, что посетил раскопки Дикого Сада.

«Воспользовался случаем и посетил раскопки города киммерийцев, о которых упоминал Гомер и Геродот, расположенный почти в центре современного Николаева. Вспомнил, как на Дне Николаева в 2016 году отметил, что этому городу не полторы сотни, а три с половиной тысячи! лет. И как меня убеждали, что все начиналось с Екатерины», - говорится в публикации.

Напомним, что 2 мая в Николаеве министр Омелян выпил кофе с «фронтовиками», забыл где остановился и «похвалил» дорогу в город.