Глава Нацполиции заявил, что полицейский спецназ для обысков на «Ника-Тере» привлекла ГПУ: «Была крайняя необходимость»

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что у генпрокуратуры была крайняя необходимость в применении сил спецподразделений для проверки порта «Ника-Тера».

Об этом он говорил в ходе своей пресс-конференции в Николаеве, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что подчиненные Луценко вместе с полицейским спецназом проводили выемку документов на «Ника-Тере» – портовики заявили, что это незаконно. Ранее было опубликовано видео, как в порту «Ника-Тера» спецназ полиции ломает ворота.

Отметим, что обыск в николаевском морпорту «Ника-Тера» проводили следователи скандального департамента ГПУ Кононенко-Грановского.

Сергей Князев рассказал, что работники Генеральной прокуратуры приобщили к проверке николаевские спецподразделения полиции официальным письмом, мотивируя это тем, что ранее, без применения соответствующих мер, им не удалось провести следственные действия.

- Работники генпрокуратуры официальным письмом приобщили работников спецподразделений николаевской полиции для участия в проведении следственных действий. Мотивировали они тем, что несколько попыток проведения следственных действий без участия силового подразделения у них не были проведены. То есть, они не смогли их провести, - говорит Сергей Князев.

Кроме того он отметил, что по мнению сотрудников Генпрокуратуры, у них возникла крайняя потребность в применении таких мер.

- Таким образом, законодатель предусмотрел возможность силового присутствия во время каких-либо следственных действий, если в этом возникает крайняя потребность. По мнению работников генеральной прокуратуры именно крайняя потребность возникла во время проведения следственных действий на предприятии которое вы назвали («Ника-тера», - ПН), - отмечает глава Нацполиции.

Напомним, что следственные действия на «Ника-Тере» проходили до глубокой ночи – работников порта не выпускали за его пределы.