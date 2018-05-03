Глава Нацполиции Князев заявил, что дальнейший ход расследования дела Волошина зависит от результатов экспертизы

В Николаеве 3 мая глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что следствие ожидает результаты психолого-психиатрической экспертизы, которые важны для опровержения или подтверждения наиболее вероятных версий гибели Владислава Волошина.

Об этом он говорил в ходе своей пресс-конференции, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 18 марта 2018 года в Николаеве застрелился Народный Герой Украины, директор аэропорта Владислав Волошин. Позже сообщалось, что полиция рассматривает пять версий гибели директора Николаевского аэропорта Волошина.

- Одна из самых важных экспертиз… сможет изменить ход расследования этого производства после получения выводов. То есть, те результаты которые мы надеемся получить от судового эксперта, будут важны для опровержения или подтверждения нескольких версий, наиболее основных и вероятных. Поэтому, мы контролируем центральный аппарат, главное следственное управление, чтобы в максимально сжатые сроки получить эту экспертизу и продолжить эффективно продвигать следствие, - говорит глава Нацполиции.

Напомним, что сотрудники николаевского аэропорта, заявлявшие о давлении на Владислава Волошина, не явились на допросы, - генерал Мороз.