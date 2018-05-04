Военная авиация совместно с сухопутными войсками проводят тактические учения в Николаеве и области

Николаевская 299-я бригада тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова проводит учения совместно с сухопутными войсками и призывает горожан не волноваться.

Об этом сообщается на официальной странице 299-й бригады в Facebook.

Среди основных задач учений - поражение целей на полигоне в рамках учений одной из частей Сухопутных войск. В публикации отмечается, что помимо поражения наземных целей, предусмотрено также выполнение проверок по видам летной подготовки и метеоусловиям. Личный состав бригады просит горожан не беспокоится.

Напомним, что на Николаевщине ВВС Украины провели масштабные учения – одновременно задействовали до 50 самолетов.