Коктейльная вечеринка в «MozarT»

Уже в эту субботу, 5 мая, приглашаем самых красивых и очаровательных девушек на нашу коктейльную вечеринку в Lounge cafe MozarT.

Для вас милые дамы мы приготовили сюрпризы! 2 коктейля по цене одного и незабываемая фотосессия от самого востребованного фотографа города Антона Севастьянова. Сильный пол также не останется без внимания. Для мужчин второй стакан виски в подарок.

STARTPARTY 19:00. С нетерпением ждём вас на нашей летней террасе.

А также в Lounge cafe MozarT НОВЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ!!!!! Стартовало новое меню! В этом сезоне будем радовать вас новым салатом «Морская симфония с киноа», аргентинские креветки, жареные с устричным соусом, филе дорадо, запеченное с мидиями и кальмарами, и многое другое.

Для нас очень важно, чтобы все блюда были высшего уровня и доставляли вам истинное наслаждение.

Бармены также подготовились к новому сезону и разработали абсолютно новую и удивительную коктейльную карту, где вы сможете попробовать освежающий легкий коктейль Клубничная фантазия на основе шампанского, или для любителей «покрепче» - коктейль Малиновый рассвет на основе виски.

г. Николаев, ул. Фалеевская 9-а.

Резерв столика и предзаказ по номеру 0970000494.