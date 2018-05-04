Украинского провайдера «Волю» может купить мексиканский бизнесмен за $112 миллионов

Украинский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения «Воля» ведет переговоры о своей продаже за $112 млн. Потенциальным покупателем выступает один из богатейших людей планеты Карлос Слим.

Об этом сообщает Liga.net.

Карлос Слим — собственник America Movil. В 2014 году он приобрел акции группы компаний Austria Telekom. В числе ее активов ряд операторов Европы, в том числе — Velcom в Беларуси.

Первые слухи о покупке украинского интернет-провайдера появились еще в конце марта. Представители «Воли» тогда не комментировали информацию.

Акционеры «Воли» начали искать покупателя в прошлом году. Новый владелец должен был появиться еще до конца декабря, среди потенциальных покупателей назывались инвестфонд Бориса Ложкина и мобильный оператор lifecell.

Напомним, что Роскомнадзор вместе с Telegram заблокировал для россиян ряд сервисов Google.