Украина совместно с Турцией будет строить военно-транспортный самолет Ан-188

Трехмерное проектное изображение АН-188

Украина и Турция переходят к реализации совместного проекта военно-транспортного самолета Ан-188. Это решение было принято во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба «Укроборонпрома».

Проект военно-транспортного самолета предусматривает полную вестернизацию всех комплектующих, внедрения современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО, как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета.

Заложенные в проект решения позволяют создать перспективный военно-транспортный турбореактивный самолет грузоподъемностью до 50 тонн. Он сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры.

«Новый самолет уверенно выведет украинскую-турецкий проект в перечень мировых лидеров. По результатам переговоров с турецкой делегацией, которую возглавлял заместитель секретаря оборонной промышленности доктор Исмаил Демир, было принято решение о переходе к практической реализации проекта уже в ближайшее время», - заявил Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Павел Букин.

Напомним, что «Укроборонпром» хочет обслуживать индийский авианосец, который построили в Николаеве.