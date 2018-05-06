Ситуация с коллектором на Лесковой стабильна, мы надеемся на поддержку депутатов, - директор «Николаевводоканала»

Аварийную ситуацию на коллекторе по улице Лесковой силами аварийных служб ГКП «Николаевводоканал» пока удается поддерживать в стабильном состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошла авария на коллекторе и стоки затопили улицу Лесковая.

Для того чтобы не повышался уровень стоков были дополнительно выкопаны еще две траншеи, пока их пять. Работы на месте аварии под круглосуточным контролем специалистов: технического директора Василия Тельписа, руководителя службы водоотведения Александра Зубова, начальника канализационных сетей Алексея Кулакова.

- Хочу лично поблагодарить депутата городского совета Сергея Карцева и заместителя городского головы Юрия Степанца за помощь и надеемся на дальнейшую поддержку, ведь впереди еще много работы. Кроме поиска денег на реконструкцию коллектора по улице Лесковой в городе еще 33 километра таких канализационных сетей, на замену которых необходимо ориентировочно 2 миллиарда 310,5 миллионов гривен. Но еще есть 93 км аварийных водопроводов, ориентировочная стоимость замены которых – 1 миллиард 16 миллионов 148 тысяч гривен. Специалисты «Николаевводоканала» по поручению мэра Александра Сенкевича уже завершают разработку программы «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения».