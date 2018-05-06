Ситуация с коллектором на Лесковой стабильна, мы надеемся на поддержку депутатов, - директор «Николаевводоканала»

Аварийную ситуацию на коллекторе по улице Лесковой силами аварийных служб ГКП «Николаевводоканал» пока удается поддерживать в стабильном состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».
Ранее сообщалось, что в Николаеве произошла авария на коллекторе и стоки затопили улицу Лесковая.
Для того чтобы не повышался уровень стоков были дополнительно выкопаны еще две траншеи, пока их пять. Работы на месте аварии под круглосуточным контролем специалистов: технического директора Василия Тельписа, руководителя службы водоотведения Александра Зубова, начальника канализационных сетей Алексея Кулакова.
- Хочу лично поблагодарить депутата городского совета Сергея Карцева и заместителя городского головы Юрия Степанца за помощь и надеемся на дальнейшую поддержку, ведь впереди еще много работы. Кроме поиска денег на реконструкцию коллектора по улице Лесковой в городе еще 33 километра таких канализационных сетей, на замену которых необходимо ориентировочно 2 миллиарда 310,5 миллионов гривен. Но еще есть 93 км аварийных водопроводов, ориентировочная стоимость замены которых – 1 миллиард 16 миллионов 148 тысяч гривен. Специалисты «Николаевводоканала» по поручению мэра Александра Сенкевича уже завершают разработку программы «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения».
- Авария на водопроводе Днепр-Николаев, который обеспечивает водой весь город, при отсутствии резервного источника – это еще один гвоздь в гроб канализационных и водопроводных сетей Николаева. Молчать мы больше не можем, без поддержки городских властей мы не справимся. Принятие городской программы – это выход. Мы сможем распределить нагрузку на городской бюджет, постепенно начав реконструкцию. Параллельно я лично делаю все возможное для того, чтобы найти финансирование из других источников, ведь в тарифе стоимость реконструкции не заложена. Пришло время забыть о политике и объединить усилия, ведь жители города доверили нам свою безопасность и комфорт. Мы не можем их подвести, - сказал директор водоканала Борис Дуденко.