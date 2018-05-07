Николаевцы бурлящую в реке воду из ливневок приняли за канализационные стоки

В воскресение, 6 мая, на береговой линии микрорайона Намыв в воде сразу нескольких местах начала бурлить вода, которую отдыхающие приняли за канализационные стоки.

Соответствующие видео на редакционную почту прислал читатель «Преступности.НЕТ».

По словам автора видео, вода бурлила сразу в трех местах. При этом, как отмечает мужчина, от нее исходил характерный запах.

В то же время, как сообщили «Преступности.НЕТ» в ГКП «Николаевводоканал», бурлящая вода не является канализационными стоками.

- Это стоки ливневой канализации. В центре Николаева шел дождь, поэтому такой напор в ливневке. Там труба выпуска повреждена, поэтому несколько утечек. Ливневки находятся на балансе «ЭЛУ автодорог», - сообщили в «Николаевводоканале».

Напомним, что 3 мая произошла авария на водопроводе, который поставляет в Николаев воду из Днепра.