В николаевском порту «Ника-Тера» Всемирный день охраны труда посвятили работе молодых специалистов

Традиционно к Всемирному дню охраны труда под лозунгом 2018 года «Защищенное и здоровое поколение» морской порт «Ника-Тера» проводит целый ряд запланированных мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На протяжении двух недель портовики стали участниками блиц-турнира на тему «Расчет и оценка источников риска при организации выполнения работ на высоте», провели обзорную экскурсию для студентов и обучение для них по техническим специальностям, организовали не один инструктаж и семинар по теме охраны труда, а также провели соревнования на лучшего сварщика между студентами на рабочих местах предприятия.

Таким образом, в «Морском специализированном порту Ника-Тера» подводят итоги года по охране труда и отмечают лучших работников, которые больше всего внимания уделяли безопасности работы на производстве.

- Мы стараемся проводить подобные мероприятия к Всемирному дню охраны труда, чтобы привлечь внимание наших сотрудников и сотрудников других предприятий к соблюдению правил безопасности, ведь многие виды работ в порту являются работами повышенной опасности, - отметил заместитель начальника порта по охране труда, охране окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Анатолий Петров. – Мы также обеспечиваем наших коллег и их рабочие места всем необходимым для безопасности рабочего процесса.

На предприятии работает около 65% молодых специалистов. Поэтому и мероприятия, проводимые портовиками, были направлены, прежде всего, на молодых работников. В связи с этим, в рамках дня охраны труда состоялась экскурсия по порту для студентов Николаевского строительного колледжа, а также специально для возможно будущих портовиков сотрудники «Ника-Теры» показали, как работают погрузочные машины «Ника-Теры» и другая спецтехника.

- Каждый год мы подходим к подведению итогов по охране труда в порту ответственно и творчески, - отметила начальница отдела охраны труда Татьяна Потапенко. – Мы продумываем всё до мелочей и благодарны всем участникам и тем, кто помогает в осуществлении даже с первого взгляда нереальных идей. Очень приятно, что к нам приходят студенты из Строительного колледжа и Высшего училища судостроения, ведь это наше будущее. Мы стараемся молодым специалистам прививать культуру соблюдения требований охраны труда на примере рабочего процесса крупного предприятия. Внедрение системы управления охраны труда на «Ника-Тере» неоднократно освещалось в научно-производственном журнале «Охрана труда», а также наши специалисты постоянно участвуют в семинарах и конференциях, посвящённых организации условий безопасности труда, где делятся своим опытом.

Стоит отметить, что на ООО «МСП Ника-Тера» в 2017 году было выделено более 5 миллионов гривен на комплексные мероприятия для достижения установленных нормативов безопасности труда, гигиены труда и производственной сферы, повышения уровня охраны труда, предупреждения производственного травматизма, профзаболеваний и аварий. А в 2018 году планируется увеличить сумму ещё на 4 миллиона гривен.