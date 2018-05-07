«Николаевводоканал» ликвидировал аварии на улицах Севастопольской и Янтарной

В Николаеве аварийные службы «Николаевводоканала» 4 мая ликвидировали прорывы труб на двух улицах.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

Аварийные службы по адресу улица Севастопольская, 38 отремонтировали поврежденную чугунную трубу диаметром 150 мм. Труба проложена в 1987 году, срок эксплуатации чугуна – 25 лет. Протяженность аварийного участка – 200 м, ориентировочная стоимость его замены – 891 тысяча гривен.

Помимо этого, ликвидировали прорыв на улице Янтарной, установив ремонтный хомут на чугунную трубу диаметром 150 мм. Авария случилась из-за ржавления трубы. Водопровод был проложен еще в 1980 году, срок эксплуатации чугуна – 25 лет, то есть истек 13 лет назад. Аварийный участок длиной 1 километр 380 метров, ориентировочная стоимость замены – 409 тысяч 860 гривен.