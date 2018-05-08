В апреле николаевская таможня перечислила в госбюджет 261 миллион гривен

В апреле текущего года Николаевская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет 261,2 миллиона гривен. Ежедневные поступления составили 13,7 миллиона гривен.

Об этом сообщили на Facebook-странице Николаевской таможни.

«Обеспечение доходов в бюджет произошло за счет ввоза товаров налогооблагаемого импорта, а именно: оборудования для сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и продуктов питания. Всего за четыре месяца текущего года Николаевская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет 1,13 миллиарда гривен», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за первый квартал Николаевская таможня выписала 62 протокола.