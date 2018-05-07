В Корабельном районе Николаева почтили память погибших и поздравили ветеранов с Днем Победы

В Корабельном районе Николаева 7 мая состоялось торжественное шествие и возложение цветов в честь Дня памяти и примирения, а также в честь Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «МСП Ника-Тера».

Почтить память и поздравить ветеранов пришли жители Корабельного района: школьники, студенты, представители власти и районной администрации, сотрудники крупных предприятий района, в том числе и портовики «Ника-Теры».

Торжественное шествие собрало николаевцев возле администрации Корабельного района. Одной большой колонной участники шествия с цветами и шариками под сопровождение оркестра прошли от администрации к памятнику «Воину-освободителю», возле которого почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Ученики школ Корабельного района выступили с красивыми стихотворениями благодарности ветеранам за победу и символично выпустили жёлто-голубые шарики в небо.

Сотрудники ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» каждый год принимают участие в мероприятиях ко Дню Победы в Корабельном районе, а также помогают ветеранским организациям и отдельно поздравляют ветеранов района.

- День Победы – это праздник всех поколений и на все времена, символ отваги и несгибаемой воли наших отцов, дедов и прадедов, мужественно отвоёвывавших мирную жизнь для потомков, - отмечает первый заместитель начальника порта Анатолий Дворник. – В наших сердцах всегда будет память, благодарность и уважение, поэтому мы ежегодно принимаем участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе и не забываем про наших ветеранов. От лица «Ника-Теры» поздравляем всех с этим важным праздником – Днём Победы и желаем крепкого здоровья всем семьям, мирного неба над головою, и чтобы в нашей стране скорее всё наладилось.

Стоит отметить, что среди участников мероприятия было приятно видеть самих ветеранов с жизненной искоркой в глазах. А после возложения цветов было много желающих детей и взрослых, которые подходили к ветеранам, благодарили их за победу и просили сфотографироваться.