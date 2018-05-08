«Нет злостных нарушителей», - ГФС Николаевщины о подаче налоговых деклараций крупными предприятиями

Главное управление ГФС в Николаевской области во вторник, 8 мая, отчиталось о декларировании налога на прибыль крупными предприятиями. 80 процентов предприятий вовремя подали отчетности за первый квартал 2018 года.

Об этом с брифинга передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что согласно действующему законодательству крупные предприятия должны подавать отчет по налогу на прибыль ежеквартально.

По словам начальника отдела администрирования налога на прибыль Варвары Семенчовой, на данный момент злостных неплательщиков среди крупных предприятий Николаева и области нет.

- Это крупный бизнес, который не будет создавать сам себе проблемы. На сегодняшний день можно сказать, что из круга крупных предприятий, которые подают поквартальные отчетности по налогу на прибыль, нет злостных нарушителей сроков подачи, - сказала Семенчова.

По ее словам, на Николаевщине существует 498 крупных предприятий, доход которых превышает 20 миллионов гривен за прошлый год.

- На сегодняшний день у нас 485 предприятий имеют доходы за 2017 год более 20 миллионов гривен, а значит, за 2018 год на протяжении всех отчетных периодов они должны будут подавать декларацию вместе со своей финансовой отчетностью поквартально, - отмечает начальник отдела администрирования налога на прибыль.

Кроме того, Варвара Семенчова отметила, что всего было подано 366 деклараций.

- На сегодняшний день практически подано (деклараций, - ПН) 80 процентами от общей численности наших плательщиков. Подали 366 деклараций. Ждем еще больше сотни. Для этого есть два дня, - говорит Семенчова.

Напомним, что в апреле николаевская таможня перечислила в госбюджет 261 миллион гривен.