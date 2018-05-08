Массовое отравление в Черкассах: В больницу обратилось уже 94 ребенка, - МОЗ

8 мая в Черкассах в больницу обратились 94 ребенка в связи с массовым отравлением.

Об этом передает «РБК».

Напомним, что в Черкассах в школе из-за отравления неизвестным веществом госпитализировано десятки детей, 11 человек в реанимации. Также сообщалось, что помимо детей отравились также и военнослужащие.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман назвал возможной причиной отравления локальное распыление неизвестного вещества.

«Первая версия - произошло распыление локально какого-то вещества. Правоохранители работают. Никаких случаев в других заведениях в Черкассах нет. Сейчас ни на месте, ни в воздухе, ни в воде никаких вредных веществ не обнаружили. Поэтому мы склоняемся к тому, что это распылено в момент проведения мероприятия... Все остальное будут делать лаборатории. Если будет установлено вещество, об этом будет сообщено», - заявил Гройсман.

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, общее количество госпитализированных и что 11 детей до сих пор находятся в реанимации в стабильном состоянии.

«Врачи констатируют, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. 11 детей до сих пор остаются в реанимации. Их состояние стабильное. Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под пристальным присмотром врачей», - говорится в сообщении МОН.

Напомним, что на Днепропетровщине в школе на линейке сразу 19 школьникам стало плохо.