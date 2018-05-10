Массовое отравление в Черкассах: Состояние большинства школьников медики считают удовлетворительным

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По данным на 10 мая, большинство пострадавших в ходе массового отравления в Черкассах  пребывают в удовлетворительном состоянии. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Напомним, что 8 мая в Черкассах в школе из-за отравления неизвестным веществом госпитализировали десятки детей, из них 11 человек попали в отделения интенсивной терапии. Отмечалось, что помимо школьников в больницу попали также и военнослужащие.

К вечеру вторника 8 мая Минздрав проинформировал, что за помощью в медучреждения Черкасс обратилось 94 ребенка, а премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что отравление произошло из-за распыления неизвестного вещества. 

Позднее госпитализированных детей перевели из реанимации в стационар из-за отсутствия угрозы их жизни.

По состоянию на 10 мая, в больницах города Черкассы на лечении находится 54 ребенка и четверо взрослых. Состояние большинства пациентов оценивается как удовлетворительное. В то же время, в Минздраве сообщили, что один мужчина до сих пор пребывает в отделении реанимации.

 

Напомним, что на Днепропетровщине в школе на линейке сразу 19 школьникам стало плохо.

 
Євген Трофімов

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