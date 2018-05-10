В Николаеве SMG отремонтировало второе китайское судно техфлота

На Николаевской верфи компании Smart Maritime Group после выполнения доковых работ спущено на воду судно технического флота «Darun 66» китайской компании China Harbour Engineering Company Ltd.

Об этом сообщили в пресс-службе SMG.

По словам главного строителя Николаевской верфи Павла Бурунина, ремонт судна производился на околостапельной плите стапеля «0». В его ходе осуществлены замена корпусного металла, ремонт винто-рулевой группы и окрасочные работы. В ближайшее время судно будет передано заказчику.

Следует отметить, что это уже второе китайское судно технического флота, отремонтированное нынешней весной на Николаевской верфи SMG. Первым стал плавучий кран «Darun 27», который до этого в качестве грейферного земснаряда использовался для проведения дноуглубительных работ в акватории морского порта «Южный». Как и в предыдущем случае, контрактные сроки ремонта были очень сжатыми.

Справка:

Смарт Меритайм Групп (SMG) – крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую. Консолидированная выручка подразделений SMG в 2017 году составила 317 миллионов гривен. В настоящее время зарплата в холдинге за полный отработанный месяц составляет от 8 тысяч до 26 тысяч гривен в зависимости от специальности и разряда.

SMG приглашает на свои верфи в Николаеве и Херсоне сборщиков и сварщиков, а также производит обучение по профессиям сборщик и сварщик. Телефон для справок 0-800-600-400. Звонок бесплатный.