Израильская армия обнародовала видео уничтожения российского комплекса «Панцырь С-1»

Армия обороны Израиля в рамках широкомасштабной атаки против военных объектов Ирана в Сирии нанесла удар по системе противовоздушной обороны самоходному зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь С-1» российского производства.

Об этом на своем аккаунте в Twitter сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

«IDF нанесла удар по системе противовоздушной обороны SA22 (кодификация НАТО, – ПН), что было частью широкомасштабной атаки против военных объектов Ирана в Сирии», – говорится в сообщении.

Также пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала видео уничтожения комплекса «Панцирь С-1». На записи видно, как выпущенная Израилем ракета уничтожает машину с установленным на ней военным оборудованием.

Отметим, что войска ЦАХАЛ находятся в состоянии повышенной боевой готовности, местным властям было поручено открыть убежища на Голанских высотах на границе. Причиной назвали «подозрительное передвижение иранских сил на территории Сирии».

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) 10 мая 2018 г.

Напомним, что Израиль нанес новый ракетный удар по объектам Асада в Сирии – уничтожен завод по производству ракет.