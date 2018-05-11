На Соборной площади Николаева укладывают газон - работы обойдутся в 1,8 миллиона

11 мая в Николаеве на Соборной площади компания ООО «Николаевзеленхоз» начала работу по укладке нового газона.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Напомним, что в августе 2017 года департамент ЖКХ Николаева отменил торги, в которых предприниматель обвинил его в сговоре с ООО «Николаевзеленхоз». После чего в «Николаевзеленхозе» обвинили конкурентов по тендеру в клевете и отрицают сговор с Департаментом ЖКХ.

Укладка нового газона началась 11 мая и охватывает все зеленые зоны Соборной площади. Стоимость выполнения работ - 1,8 миллиона. Отметим, что согласно информации «Dozorro», данный тендер был отменен.

Стоит отметить, что исходя из информации в открытых источниках, данная компания победила еще в 23 тендерах объявленных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета на общую сумму в 19,7 миллионов гривен.

В своем комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» начальник отдела юридического обеспечения и общественных связей Департамента ЖКХ Лариса Зайцева рассказала, что данная компания выполняет работы на основании заключенного, но все еще не опубликованного договора.

- Договор был заключен в ходе переговорной процедуры, его сейчас просто еще не опубликовали, - говорит Лариса Зайцева.

Напомним, что в Николаеве мэрия по тендерной процедуре доверила компании «Николаевзеленхоз» заниматься рекультивацией газонов.