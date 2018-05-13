Украина планирует начать новые международные проекты по исследованию Антарктики

Украина планирует провести переговоры с представителями Франции, Турции и Норвегии по внедрению совместных проектов антарктических исследований.

Об этом передает «Громадське ТБ».

Отметим, что Украина является одной из 28 стран мира, имеющих право вето в отношении любых действий других государств в Антарктике.

Соответствующие встречи украинской делегации предусмотрены в пределах 41 совещания Договора об Антарктике, который продлится 12-18 мая в аргентинском Буэнос-Айресе.

Гендиректор Директората науки при МОН Дмитрий Чеберкус рассказал, что совещание в рамках Договора это политический форум высокого уровня.

«Речь идет не только о имиджевом мероприятии, на котором Украина на уровне с США, Австралией, Аргентиной, Англией, Францией формирует политику на Антарктическом континенте. Это также исключительная возможность договориться о начале новых проектов для научных исследований на ледяном континенте », - рассказал Димтрий Чеберкус.

Украинская антарктическая станция Академик Вернадский

Напомним, что ученые намерены найти корабль, который сто лет назад утонул в Антарктике.