Из-за плановых работ в Николаеве 23 улицы до вечера останутся без света

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В понедельник 14 мая в Николаеве с 8:00 до 17:00 в связи с плановыми ремонтными работами временно приостановят подачу электроэнергии на 23 улицах.

Об этом сообщается на сайте «Николаевоблэнерго».

 Отключения электроэнергии следует ожидать по улицам:

улица Чехова
переулок Чехова
переулок 4 Братский
переулок 3 Прибугский
переулок Широкий
улица Прибугская
переулок 1 Шоссейный
переулок 2 Шоссейный
переулок 3 Шоссейный
переулок Шоссейный
улица Братская
переулок Широкий
переулок 3 Прибугский

переулок 1 Полевой

улица Некрасова

улица Шепетова

переулок Гончарова
улица Гончарова
улица Захария Чепиги (Чапаева)
улица Казарского
улица Побережная
переулок Речковой 
переулок Черноморцев (Чапаева)

Кроме того, под плановое отключение попадает и Николаевская областная больница на улице Киевской, 1.

Напомним, что три брата украли элемент с электроопоры и нанесли ущерб «Николавоблэнерго» в 70 тысяч гривен.

Євген Трофімов

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