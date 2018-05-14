Из-за плановых работ в Николаеве 23 улицы до вечера останутся без света

В понедельник 14 мая в Николаеве с 8:00 до 17:00 в связи с плановыми ремонтными работами временно приостановят подачу электроэнергии на 23 улицах.

Об этом сообщается на сайте «Николаевоблэнерго».

Отключения электроэнергии следует ожидать по улицам:

улица Чехова

переулок Чехова

переулок 4 Братский

переулок 3 Прибугский

переулок Широкий

улица Прибугская

переулок 1 Шоссейный

переулок 2 Шоссейный

переулок 3 Шоссейный

переулок Шоссейный

улица Братская

переулок Широкий

переулок 3 Прибугский переулок 1 Полевой улица Некрасова улица Шепетова переулок Гончарова

улица Гончарова

улица Захария Чепиги (Чапаева)

улица Казарского

улица Побережная

переулок Речковой

переулок Черноморцев (Чапаева)

Кроме того, под плановое отключение попадает и Николаевская областная больница на улице Киевской, 1.

Напомним, что три брата украли элемент с электроопоры и нанесли ущерб «Николавоблэнерго» в 70 тысяч гривен.