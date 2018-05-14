Строительство военного городка на полигоне «Широкий Лан» будет завершено к 2019 году, - Порошенко

14 мая Президент Украины Петр Порошенко показал кадры строительства военного городка в Широком Лане на Николаевщине и анонсировал свой визит с проверкой на стройплощадку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Также Петр Порошенко сообщил, что обязательно лично посетит строительную площадку, чтобы все лично проверить.

«До конца этого года планируем открыть военный городок нового образца на территории полигона Широкий лан на Николаевщине. Бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха для военнослужащих-контрактников и офицеров, почту, магазины, кафе, медицинскую часть. Это - первый столь масштабный проект, и мы воплощаем его за счет бюджетных средств», - пишет Петр Порошенко.

Кроме того, президент опубликовал видео со строительной площадки военного городка.

Напомним, что на полигоне «Широкий лан» прогремел взрыв в военной палатке – офицер 28-й бригады получил ранение голеней.