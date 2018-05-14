В Николаеве из-за ремонта теплотрассы ограничат проезд по части улицы Московской

В Николаеве на три недели ограничат движение по части улицы Московской из-за ремонта участка теплосети «Николаевской теплоэлектроцентрали».

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевской ТЭЦ».

«В связи с производством аварийно-ремонтных работ на теплотрассе по улице Московской между улицей Севастопольской и проспектом Центральным с 14.05.2018 по 04.06.2018 будет закрыто движение автотранспорта», – говорится в сообщении.

Напомним, что на ремонт теплосетей «Николаевской ТЭЦ» необходимо около 150 миллионов гривен.