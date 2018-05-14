Выдача загранпаспортов и ID-карт: ЦПАУ Николаева подписал меморандум с миграционной службой

В Николаеве в понедельник, 14 мая, городской голова Александр Сенкевич подписал документ о предоставлении Центру предоставления административных услуг возможности оформления ID-карт и биометрических паспортов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в 2017 году директор ЦПАУ Дмитрий Лазарев заявлял о том, что к началу 2018 года в николаевском Центре предоставления административных услуг планируют начать оформление загранпаспортов и ID-карт.

Спустя пять месяцев Александр Сенкевич вместе с начальником управления Госмигранслужбы в Николаевской области Владимиром Ивановым и директором ЦПАУ Дмитрием Лазаревым подписали меморандум, который предоставляет возможность центру выдавать загранпаспорта и ID-карты.

Это означает, что теперь жители Николаева и области смогут оформлять биометрические паспорта и ID-карты не только в отделениях госмигранслужбы, но и в ЦПАУ. Это должно уменьшить очередь, а также упростить сам процесс получения документов.

Владимир Иванов

- Схема работает таким образом, что ЦНАП - это фронт-офис, где принимается заявка от гражданина, а мы, в качестве бэк-офиса отработаем весь процесс оформления и потом передаем эти документы в ЦПАУ, где осуществляется выдача, - говорит Владимир Иванов.

По словам главы Госмигранслужбы Николаевщины, это также позволит уменьшить уровень коррупции, заменив ее на конкуренцию.

- Не будет потребности искать возможность где-то решить эти вопросы за деньги. Они будут предоставляться в свободном доступе для всех граждан, - настаивает Владимир Иванов.

Стоит отметить, что на данный момент нет информации о том, когда же новые полномочия ЦПАУ вступят в силу. Это связано с техническими аспектами, которые сейчас зависят от управления Государственной миграционной службы в Киеве.

Напомним, что в ЦПАУ Николаевского горсовета разъяснили, как получить выписку из Государственного земельного кадастра