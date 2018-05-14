Сенкевич дал распоряжение обрезать аллергенные платаны в центре Николаева

Платан. Фото из открытых источников.

14 мая городской голова Александр Сенкевич дал распоряжение провести обрезку аллергенных веток платанов.

Об этом передает «Свідок.info».

Мэр настоял на том, чтобы мелкие ветки на которых образуется аллергенная пыльца, систематически подрезали. По его словам, все проблемы связанные с аллергической реакцией в городе, исходят от недостаточного или плохого кронирования деревьев.

«Эти цветения, которые происходят, вследствие плохого кронирования в том числе», - отметил Александр Сенкевич.

В свою очередь, начальник управления экологии ДЖКХ Владимир Корчагов сообщил, что в ближайшее время силами департамента начнутся соответствующие работы.

Напомним, что в 2017 году ДЖКХ не считал нужным сносить деревья, которые вызывают аллергию.