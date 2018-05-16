Антитеррористический центр СБУ совместно с ВСУ и Нацгвардией проведет плановые учения в Очакове

В период с 21 по 25 мая в Очакове и в смежной с ним акватории Днепро-Бугского лимана состоятся плановые учения Координационной группы АТЦ при Управлении СБУ в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Николаевской области.

В учениях, которые пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, примут участие подразделения СБУ, ВС Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, ГСЧС, Нацгвардии, а также представители государственной и местной власти.

Во время проведения тренировок предусматривается введение определенных ограничительных мер для движения транспорта и передвижения граждан. В указанный период гражданам необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, что в преддверии майских праздников СБУ провела учения в николаевском управлении юстиции.