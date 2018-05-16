В Николаеве готовятся ко Дню морского пехотинца: ожидается приезд министра обороны Полторака

В среду 16 мая в Николаеве начались подготовительные работы к празднованию Дня морского пехотинца 23 мая.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
На нижнем БАМе делегация состоящая из городского головы Александра Сенкевича, руководителя аппарата облгосадминистрации Юрия Гранатурова и исполняющего обязанности главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня, командира николаевских морпехов Дмитрия Делятицкого, командующего ВМС Украины Игоря Воронченко подыскивала место для проведения торжественных мероприятий.
После этого они отправились к памятнику Героям-Ольшанцам.
В своем комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ», мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что на данный момент идет поиск наиболее подходящего места для празднования Дня морского пехотинца, а также сообщил, что на мероприятии будет присутствовать министр обороны Украины Степан Полторак, который вручит николаевским военнослужащим ключи от новых квартир.
Отметим, что сейчас активно обсуждается возможность приезда в Николаев Президента Украины Петра Порошенко для участия в праздновании Дня морского пехотинца. Однако на данный момент официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, что жена Порошенко приедет в Николаев развивать инклюзивное образование и откроет театральный фестиваль 17 мая.