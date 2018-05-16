В Николаеве готовятся ко Дню морского пехотинца: ожидается приезд министра обороны Полторака

Николаевские чиновники

В среду 16 мая в Николаеве начались подготовительные работы к празднованию Дня морского пехотинца 23 мая.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На нижнем БАМе делегация состоящая из городского головы Александра Сенкевича, руководителя аппарата облгосадминистрации Юрия Гранатурова и исполняющего обязанности главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня, командира николаевских морпехов Дмитрия Делятицкого, командующего ВМС Украины Игоря Воронченко подыскивала место для проведения торжественных мероприятий.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко (Крайний справа) Александр Сенкевич и Юрий Гранатуров

После этого они отправились к памятнику Героям-Ольшанцам.

В своем комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ», мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что на данный момент идет поиск наиболее подходящего места для празднования Дня морского пехотинца, а также сообщил, что на мероприятии будет присутствовать министр обороны Украины Степан Полторак, который вручит николаевским военнослужащим ключи от новых квартир.

Отметим, что сейчас активно обсуждается возможность приезда в Николаев Президента Украины Петра Порошенко для участия в праздновании Дня морского пехотинца. Однако на данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что жена Порошенко приедет в Николаев развивать инклюзивное образование и откроет театральный фестиваль 17 мая.