В связи с приближением курортного сезона Николаевская таможня проведет сеанс «горячей линии»

23 мая, в связи с приближением курортного сезона и увеличением количества вопросов от граждан, Николаевская таможня ГФС проведет сеанс «горячей линии» и ответит на все часто задаваемые вопросы.

Об этом сообщается на странице таможни в Facebook.

Николаевская таможня ГФС с 11.00 до 12.00 23 мая 2018 года проведет сеанс «горячей линии» об основных правилах перевозки через таможенную границу Украины товаров, транспортных средств, валюты, культурных ценностей. Телефон «горячей линии» - (0512) 47-44-97.

Напомним, что с начала года Николаевская таможня перечислила в государство свыше 1 миллиарда гривен.