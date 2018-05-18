ГФС Николаевской области в I квартале 2018 года пополнила сводный бюджет Украины почти на ₴2,2 миллиарда

В четверг 17 мая в Главном управлении ГФС в Николаевской области состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги работы службы за I квартал 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Николаевской области.

По результатам работы, в I квартале 2018 года обеспечено в сводный бюджет почти 2,2 миллиарда налогов и сборов, в том числе в государственный бюджет мобилизовано 1 миллиард гривен, что на 124 миллиона больше, чем за I квартал 2017 года, в местные бюджеты мобилизовано 1,2 миллиарда гривен, что на 176 миллионов больше показателя I квартала 2017 года.

На заседании коллегии также рассматривались вопросы предотвращения и противодействия коррупции в органах ГФС в Николаевской области, состояния отработки субъектов хозяйствования групп риска, результаты работы по предупреждению формирования «схемного» налогового кредита, легализации доходов, а также поступления налогов и сборов в бюджет, в том числе результаты декларирования налога на прибыль в 2017 году.

Начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица отметил, что с реформы помогли превратить органы фискальной службы в профессиональные учреждения.

«Благодаря налоговой реформе органы государственной фискальной службы трансформировались в профессиональную службу, которая предоставляет качественные административные, сервисные и консультационные услуги. Главное управление ГФС в Николаевской области всегда открыто для конструктивного диалога с бизнесом. Каждый субъект хозяйственной деятельности, который обращается в Главное управление ГФС в Николаевской области, получает квалифицированную помощь и качественное сервисное обслуживание», - отметил Владимир Копица.

Также, на заседании коллегии определены приоритетные направления работы во ІІ квартале 2018 года.

Напомним, что ГФС Николаевщины с начала года мобилизовала в госбюджет ₴97,6 миллионов военного сбора.