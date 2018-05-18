Военкомат Ингульского района приглашает николаевцев на военную службу по контракту

Ингульский районный военный комиссариат города Николаева объявляет набор мужчин возрастом от 18 до 55 лет, на военную службу по контракту в воинских частях города Николаева, Очакова, Первомайска, Баловного, Одессы.

Об этом идет речь в сообщении военкомата.

Комиссариат проводит набор людей как с опытом службы напрямую в подразделения так и без навыков, с предварительным обучением в учебных центрах на квалифицированные воинские должности. При обучении выплачивается денежное довольствие от 9000 грн.

В перечне воинские должности обеспечивающие все направления службы от охраны объектов, рабочих специальностей по ремонту и обслуживанию техники, строительства и ремонта жилья до водителей, а также специальностей разведки и тактики современного ведения боя.

За более подробной информацией следует обращаться по адресу: Николаев, проспект Мира, 24-а и по телефонам (0512) 71-95-40; 063-791-31-83; 0503977585; 0675129494. Контактное лицо - Конарев Юрий Васильевич.

Напомним, что в Николаеве продолжается набор в патрульную полицию.