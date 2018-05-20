Уникальный спутник NASA, который «ищет» планеты за пределами Солнечной системы, сделал первый снимок

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало первый снимок спутника TESS, миссия которого заключается в поиске планет за пределами Солнечной системы.

Об этом сообщет «Inforesist».

Фотография, сделанная одной из четырех камер американского спутника, охватила более 200 тысяч звезд, в том числе созвездие «Центавра», яркую звезду «Хадар» и край туманности «Угольный Мешок». Ожидается, что при использовании всех своих камер «TESS» сможет захватить в 400 раз больше космического пространства.

30 мая спутник должен достигнуть своей рабочей высокоэллиптической орбиты вокруг Земли, а в середине июня — начать научные операции. Предполагается, что за 2 года TESS найдет тысячи экзопланет.

Напомним, что NASA из космоса показало последствия извержения самого активного вулкана на Гавайях.

Фотография, сделанная одной из четырех камер американского спутника, охватила более 200 тыс. звезд, в том числе созвездие Центавра, яркую звезду Хадар и край туманности Угольный Мешок.

Ожидается, что при использовании всех своих камер TESS сможет захватить в 400 раз больше космического пространства.