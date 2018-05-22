Николаевских бизнесменов приглашают на семинар о налоговых новациях

В Главном управлении ГФС в Николаевской области 23 мая состоится бесплатный семинар для налогоплательщиков на тему «Новации в налоговом законодательстве в 2018 году».

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

На семинаре будут рассматриваться вопросы новаций в налоговом законодательстве относительно уплаты единого социального взноса и налога на доходы из физических лиц в 2018 году, рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга), порядка ведения кассовых аппаратов в национальной валюте в Украине, налогообложения акцизным налогом в 2018 году, составления и регистрации акцизных накладных при реализации топлива.

«Приглашаем налогоплательщиков участвовать в семинаре, который пройдет по адресу Николаев, ул. Лягина, 6 (Главное управление ГФС в Николаевской области). Начало семинара в 10:00 (регистрация с 9:00). За более детальной информацией просим обращаться по телефону (0512) 50-18-09», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что ранее николаевская ГФС призвала сообщать о коррупции со стороны налоговиков и таможенников.